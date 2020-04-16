На ферме в Жлобинском районе пришлось уничтожить 77 т испорченных кормов

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Гомельской области отреагировал на электронное обращение гражданина о том, что на ферме ГП "Стрешинский" в деревне Нижняя Олба Жлобинского района сгнил сенаж, сообщили БЕЛТА в КГК.

Сообщение поступило 4 марта - и в тот же день госконтролеры вместе с государственным ветеринарным инспектором провели мониторинг. На указанной ферме в траншее была обнаружена сенажная масса с признаками гниения. "После проведения лабораторных исследований почти 77 т кормов для скота признаны некачественными", - добавили в КГК.

Комитет госконтроля области сообщил о выявленном факте в Жлобинский райисполком. Руководителю ГП "Стрешинский" выданы рекомендации об устранении нарушений и взыскании причиненного предприятию ущерба с виновных должностных лиц.

Некачественные корма были вывезены на поля и запаханы. Главному агроному сельхозпредприятия объявлен выговор, сумма ущерба будет удержана из его заработной платы.

Информация направлена в отдел внутренних дел Жлобинского райисполкома для дачи правовой оценки действиям должностных лиц ГП "Стрешинский".-0-