На фестиваль "Анимаевка-2021" в Могилеве заявлены фильмы из 28 стран мира

13 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. На международный фестиваль "Анимаевка-2021" в Могилеве заявлено 180 работ из 28 стран мира. В числе новых участников - представители Северной Македонии и Египта, рассказали корреспонденту БЕЛТА в Могилевском государственном предприятии "Киновидеопрокат".

"От Беларуси заявлен 31 фильм, в том числе 3 работы принадлежат Национальной киностудии "Беларусьфильм", - отметили в "Киновидеопрокате". - Международная экспертная комиссия отобрала для участия в конкурсной программе 112 фильмов из 19 стран: 63 работы - на конкурс анимационных фильмов, 49 - на конкурс детского анимационного творчества".

На конкурс детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества "Анимаевки" прислали 179 работ - и все из Беларуси. Так, на суд жюри представлены 128 рисунков и 51 поделка. В этом году с целью выявления и поддержки талантливых детей и молодежи увеличилось количество возрастных групп участников конкурса: 5-7, 8-11, 12-15 и 16-17 лет. Результаты творческого состязания будут объявлены на торжественной церемонии закрытия и награждения победителей фестиваля 27 октября.

XХIV Международный фестиваль анимационных фильмов "Анимаевка-2021" пройдет в Могилеве с 25 по 27 октября. В него вошли 3 конкурсных программы: анимационных фильмов, детского анимационного творчества, детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества. К Году народного единства в конкурсе анимационных фильмов представлена новая номинация - "Лучший гражданско-патриотический анимационный фильм".

Идея проведения международного фестиваля принадлежит режиссеру-аниматору киностудии "Беларусьфильм" Игорю Волчеку. Пилотный проект прошел в мае 1998 года в Минске. В сентябре этого же года по инициативе генерального директора "Могилевоблкиновидеопроката" Андрея Бычкова фестиваль переехал в Могилеве и стал ежегодным. Его организаторами выступили Министерство культуры и Могилевский областной исполнительный комитет.-0-