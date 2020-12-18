На финансирование соцсферы из бюджета Минска в 2021 году направят Br2,77 млрд

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На финансирование социальной сферы в Минске направят Br2,77 млрд, что составляет 48% бюджета столицы на 2021 год, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

"Расходы на здравоохранение составят 21%, на образование - 22%, - сообщили в канале. - На коммунальное хозяйство выделили Br637,4 млн. Из них 59% предусмотрено на благоустройство городских территорий, 23% - на капремонт, 9,2% - на текущий ремонт жилфонда".

На работу общественного транспорта планируют направить Br374 млн. Общий объем бюджетных средств в инвестпрограмме в будущем году должен составить Br653 млн.

В целом доходная часть бюджета в 2021 году будет насчитывать более Br5,55 млрд, что на 6% больше, чем ожидаемый результат в 2020-м. Расходная часть составит Br5,75 млрд, что на 1% больше, чем в нынешнем году.

Проект бюджета столицы на 2021 год рассмотрели на заседании Мингорисполкома.-0-