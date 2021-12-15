На форуме #GBCregions в Бобруйске обсудят развитие цифрового будущего страны

15 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Форум #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане - регионы) пройдет 16 декабря в Бобруйске. На нем обсудят состояние, развитие и перспективы цифрового будущего страны, а также перехода государства и общества в цифровую плоскость, рассказали в Могилевском облисполкоме со ссылкой на организаторов форума, сообщает БЕЛТА.
"Искусственный интеллект, облачные технологии, большие данные, электронные деньги, биометрическая идентификация - это реалии сегодняшнего дня, которые призваны служить людям, быть союзниками в разрешении их каждодневных жизненных ситуаций, - отмечают организаторы форума. - Нам предстоит приручить эти технологии и строить на их основе цифровое государство".
Мероприятие станет продолжением крупного регионального могилевского форума, который состоялся 14 декабря. Актуальность его проведения обусловлена концентрацией на территории Бобруйска 35 крупных и средних предприятий промышленности различных сфер отраслей. На форуме будут представлены крупные проекты, связанные с использованием 5G-технологий для обеспечения роботизированного и дистанционного управления техникой.
Государственный инфраструктурный оператор в сфере информационно-коммуникационных технологий расскажет о передовых цифровых технологиях в промышленности, в числе которых искусственный интеллект, цифровой двойник, промышленный интернет вещей. Преимущества таких технологий очевидны: они дают повышение производительности труда, качества выпускаемой продукции и эффективности бизнес-процессов, обеспечивают безопасность производства, снижают затраты.
В Бобруйске также обсудят вопросы организации защиты персональных данных, поговорят о защищенном сегменте Единой республиканской сети передачи данных и внедрении биометрических документов. Запланирована церемония награждения 1-тысячного клиента ООО "Белорусские облачные технологии", которым стала одна из организаций Бобруйска.
Организаторами мероприятия выступают Национальный центр обмена трафиком, Национальный центр электронных услуг, а также Белорусские облачные технологии. Форум пройдет при поддержке Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, Могилевского облисполкома и Бобруйского горисполкома.-0-