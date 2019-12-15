На главной елке Могилевской области зажгли новогодние огни

15 декабря, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. На главной елке Могилевской области сегодня зажгли новогодние огни, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В этом году Дед Мороз должен был прибыть на площадь Ленина в Могилеве на вертолете. Однако погодные условия внесли свои корректировки в планы - он спустился на праздник с крыши Могилевского облисполкома, используя альпинистское снаряжение.

"Мы быстро сориентировались и изменили программу, - прокомментировал председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев. - Сегодня мы зажгли огни на главной елке и дали официальный старт новогодним мероприятиям в городе".

Владимир Цумарев

По словам Владимира Цумарева, уходящий год для Могилева стал годом большой работы: открылась новая школа в районе Казимировки, провели реконструкцию родильного дома, путепровода и улицы Первомайской. Обширная программа по благоустройству города намечается и на 2020 год: будут реконструироваться улицы Первомайская и Крупской, продолжатся работы в парке в Подниколье, строительство поликлиники в районе Казимировки. Все это делается для улучшения качества жизни горожан.

Председатель горисполкома поздравил всех присутствующих с наступающими праздниками, пожелал здоровья, счастья и душевного равновесия в наступающем году.

После торжественного зажжения огней на площади Ленина массовые гулянья продолжились праздничным концертом.-0-

Фото Олега Фойницкого