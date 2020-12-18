На главной елке Витебска зажглись новогодние огни

18 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сегодня на площади Победы в Витебске яркими огнями засияла главная новогодняя елка, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году эпидситуация внесла некоторые коррективы в проведение самого долгожданного зимнего праздника. В Витебске отказались от традиционного шествия Дедов Морозов и Снегурочек. Но 80 пар этих сказочных героев все равно стали участниками концерта, приветствуя зрителей возле сцены на центральной площади города.

До появления главного Деда Мороза Витебска гостей праздника развлекали творческие коллективы. А еще на веселое мероприятие заглянул самый дружелюбный трансформер Бамблби, исполнивший зажигательный танец.

На празднике маленьких и взрослых зрителей ожидал сюрприз. Дед Мороз прибыл на джипе-вездеходе, который новогоднему волшебнику предоставило областное управление МЧС. Это было весьма своевременно, ведь погода в Витебске оставляла желать лучшего. И именно небесная канцелярия внесла свои коррективы в самый ожидаемый момент праздника - зажжение гирлянд на елке. Оказалось, что теплая и дождливая зима испортила морозильный посох Дедушки Мороза. И даже мощная энергетика маленьких и взрослых витебчан не помогла ему зажечь огоньки. Тогда на помощь Деду Морозу пришли бесстрашные гномики-альпинисты, которые спустились с крыши высотного здания, принесли звездную пыль и отыскали волшебный колокольчик. Стоило им позвонить в него и рассыпать вокруг звездные блестки, как морозильный посох вновь обрел свою силу. И вот после общего призыва: "Раз, два, три, елочка, гори!" на 35-метровой красавице засияли разноцветные огоньки.

Зрители с удовольствием посмотрели увлекательную программу с участием Доктора Айболита, призывавшего соблюдать дистанцию и не забывать о масках. Никого не оставило равнодушным выступление оркестра Дедов Морозов. Еще один приятный подарок гости праздника получили от юных спасателей-пожарных. Те в стилизованных нарядах Дедов Морозов исполнили на сцене танец безопасности.

Даже в такой непростой эпидемиологической ситуации организаторы праздника нашли, чем удивить жителей и гостей областного центра. Участники концертной программы сделали все возможное, чтобы каждый поверил в новогоднее чудо и подарил друг другу частичку душевного тепла. Дети и взрослые искренне радовались, подпевали и танцевали вместе с артистами. И пусть долгожданный праздник не принес с собой по традиции пушистого снега, но подарил каждому ощущение волшебства.-0-

Фото Александра Хитрова