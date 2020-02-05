На "Гомельобоях" приступили к испытаниям новой плазменной очистной установки

5 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Филиал "Гомельобои" ОАО "ЦБК - Консалт" приступил к испытаниям новой плазменной очистной установки. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор филиала Андрей Башилов, передает корреспондент БЕЛТА.

На испытания выделено 72 часа. По их результатам будет решен вопрос с запуском новой линии виниловой продукции. "При допустимых значениях будет получено разрешение на работу в полноценном режиме, на полную мощность линии. Будет составлен акт и приемки оборудования и, соответственно, ввода в эксплуатацию", - уточнил Андрей Башилов. До этого времени установка работала в режиме пусконаладки. Испытания сопровождаются замером выбросов как на источнике - газоочистной установке, так и в санитарно-защитной зоне, прилегающей к территории предприятия.

По данным специалистов, газоочистная плазмокаталитическая установка российского производства позволит значительно снизить выбросы в атмосферный воздух и возобновить работу приостановленной линии виниловой продукции.

Как сообщалось, производство на участке было остановлено из-за превышения нормативов допустимых выбросов в атмосферный воздух. Вопросы, касающиеся едкого запаха и громкого гула после установки линии виниловой продукции на фабрике, обозначили жители Гомеля во время акции БЕЛТА "Ваш вопрос Президенту" в 2019 году. Эта тема остается на контроле главы государства. В сжатые сроки была детально изучена проблема, разработан план технических и технологических мероприятий. Часть обозначенных вопросов удалось снять оперативно: выполнен комплекс мер по устранению беспокоящего местных жителей запаха, на рабочих местах линии трафаретного участка установлены защитные экраны, закуплены экологичные материалы.

До ввода объекта в эксплуатацию организован аналитический (лабораторный) контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для подтверждения соответствия фактических параметров работы газоочистных установок их проектным показателям по всем веществам.

Основная цель инвестпроекта по производству виниловых обоев на предприятии - выпуск полного спектра продукции - от бюджетных вариантов до премиум-класса. Предполагалось, что при выходе установленного оборудования на полную мощность рентабельность продукции составит около 15-20%.

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