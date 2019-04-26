На Гомельской ТЭЦ-2 приступили к ремонту энергоблока

26 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На Гомельской ТЭЦ-2 приступили к ремонту станционного энергоблока №2, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе РУП "Гомельэнерго".

Ремонт энергоблока №2 станет частью подготовки оборудования филиала "Гомельская ТЭЦ-2" к бесперебойной работе осенне-зимнего периода 2019-2020 годов. В плане - ремонт (местами замена) участков труб фронтового и боковых экранов топки котла ТГМЕ-206, ремонт опорно-подвесной системы трубопроводов, техническое освидетельствование котла ТГМЕ-206, установка регулируемого электропривода на конденсатном насосе подогревателя сетевой воды ПСГ-2.

Ремонт энергоблока планируется завершить к 17 июля.

Также продолжается модернизация маслохозяйства Гомельской ТЭЦ-2, во время которой постепенно заменяется физически изношенное и устаревшее оборудование. Уже проложена наружная ливневая канализация с устройством колодцев, заменен противопожарный водопровод. Ведутся работы по прокладке внутренней сети электроснабжения и систем пожаротушения, изоляции наружных маслопроводов по эстакаде от главного корпуса до маслохозяйства, приступили к устройству наружных сетей слива/налива масла.

"Маслохозяйство предназначено для обеспечения маслом основного технологического оборудования Гомельской ТЭЦ-2. Оно гарантирует надежную работу маслосистем турбоагрегатов, электрического маслонаполненного оборудования, а также сбор отработанного масла и его регенерацию для повторного использования", - уточнили на предприятии. Модернизация повысит надежность и безопасность работы ТЭЦ. Ввод в эксплуатацию объекта планируется в II квартале текущего года.

В пресс-службе подчеркнули, что на обслуживании населения эти работы не скажутся.

Гомельская ТЭЦ-2 является самой крупной теплоэлектроцентралью в юго-восточном регионе страны.-0-