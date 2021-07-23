23 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На Гомельской ТЭЦ-2 завершили капитальный ремонт энергоблока №2, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Капитальный ремонт энергоблока №2 мощностью 180 МВт в филиале "Гомельская ТЭЦ-2" стал частью подготовки к предстоящему отопительному сезону 2021/2022. "Для обеспечения надежной и экономичной работы энергоблока заменены два блока пакетов змеевиков конвективного пароперегревателя высокого давления парового котла ТГМЕ-206. Проведен ремонт запорно-регулирующей арматуры, насосных установок, паровой теплофикационной турбины, турбогенератора с заменой бандажных колец ротора. Модернизировано запально-сигнальное устройство горелок парового котла", - отметили на предприятии.

Энергоблок был включен в сеть Белорусской энергосистемы.-0-