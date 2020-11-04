На Гомельской ТЭЦ-2 завершили ремонт энергоблока №1

На Гомельской ТЭЦ-2. Фото из архива

4 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В филиале "Гомельская ТЭЦ-2" РУП "Гомельэнерго" завершили текущий ремонт энергоблока №1, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Ксения Шапорова.

Ремонт оборудования энергоблока №1 мощностью 180 МВт стал частью подготовки к отопительному сезону 2020/2021.

Основной упор был сделан на повышение надежности работы турбогенератора. "Скрытые дефекты позволил вычислить комплекс диагностических испытаний на турбогенераторе ТГВ-200-МУЗ ст.№1. По результатам диагностики были устранены обнаруженные неисправности", - рассказали на предприятии.

Как отметили в пресс-службе, несмотря на сжатые сроки успешно завершен ряд работ, направленных на повышение надежности основного тепломеханического оборудования энергоблока. Выполнен ремонт системы парораспределения паровой турбины, подшипников турбоагрегата, а также техническое освидетельствование сосудов и трубопроводов энергоблока и другие мероприятия.

"Своевременное выполнение ремонта оборудования энергоблока ст.№1 позволит обеспечить бесперебойное энергоснабжение потребителей и повысить экономичность работы Гомельской ТЭЦ-2 - крупнейшей в регионе", - резюмировала Ксения Шапорова.-0-