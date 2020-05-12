На горе Маяк в Браславском районе появится смотровая площадка с четырехэтажный дом

12 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Смотровую площадку на горе Маяк в Браславском районе планируется реконструировать, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела туризма Национального парка "Браславские озера" Юлия Павловская.

На вершине горы Маяк высотой 174 м над уровнем моря и почти 45 м относительно близлежащих озер Струсто и Снуды есть смотровая вышка. С нее открываются красивейшие пейзажи. В этом году вышку планируется кардинально реконструировать. Высота новой смотровой площадки будет примерно равна четырехэтажному дому. Возвести объект намечено к концу этого года. "Площадка будет модернизироваться и удлиняться для лучшего обзора. Наверху установят обзорную трубу", - отметила Юлия Павловская.

Иллюстрация Нацпарка "Браславские озера"

В Национальном парке "Браславские озера" в этом году продолжат обустраивать инфраструктуру для активных туристов. Откроются шесть новых турстоянок с домиками-палатками, планируется строительство стоянок общего типа для семей и компаний. Будут разработаны новые экологические тропы и веломаршруты с фотозонами, информационными стендами, интерактивными обучающими площадками и обзорными местами. В этом году впервые у туристов появится возможность забронировать базы отдыха и туры через сайт парка.-0-