На границе санитарной зоны вокруг "Омск Карбон Могилев" может появиться лесополоса

18 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В следующем году на границе санитарной зоны вдоль ИООО "Омск Карбон Могилев" может появиться заградительная лесополоса. Об этом сообщил журналистам депутат Палаты представителей Национального собрания по Могилевскому сельскому округу №88 Анатолий Хищенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как депутат по этому округу я выступил с инициативой вывести из сельскохозяйственного оборота поле и высадить на нем защитную лесополосу. Это поможет обеспечить экологическую безопасность близлежащих районов", - сказал Анатолий Хищенко.

В свою очередь генеральный директор ИООО "Омск Карбон Могилев" Марат Изгибаев заверил, что на предприятии особое внимание уделяется соблюдению всех экологических и санитарно-эпидемиологических норм. "На всех точках выбросов установлены автоматизированные системы контроля качества, общая стоимость которых составила более 500 тыс. евро. Идут постоянные исследования и лабораторные анализы - как со стороны государственных органов, так и со стороны самого завода. Исследуются показатели на границе объединенной санитарной зоны", - отметил он.

Кроме того, "Омск Карбон Могилев" планирует в 2020 году на границе объединенной санитарной зоны создать собственную лабораторию по мониторингу выбросов.

По словам гендиректора, в настоящее время готовность первой очереди завода составляет 90%. Запуск планируется на четвертый квартал этого года.

Как сообщалось, согласно бизнес-плану инвестиционного проекта в СЭЗ "Могилев" до 2020 года предусмотрено создание современного и конкурентоспособного производства техуглерода мощностью 200 тыс. т, а также открытие около 500 рабочих мест. Предприятие создано в 2014 году и входит в состав "Омск Карбон Групп", которая объединяет аналогичные заводы в Волгограде и Омске (Россия). Компания входит в топ-10 мировых производителей технического углерода (7-е место по объемам производства в мире) и является крупнейшим производителем технического углерода в России и других странах СНГ. Продукция поставляется в 34 страны.-0-