На "Гродно Азоте" остановленные цеха возвращаются в штатный режим работы

11 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В ОАО "Гродно Азот" цеха "Аммиак-4" и "Карбамид-4" возвращаются в штатный режим работы, сообщили БЕЛТА на предприятии.

"После неплановой остановки, которая произошла 9 ноября, цеха "Аммиак-4" и "Карбамид-4" в настоящий момент работают в штатном режиме. Производится дозагрузка мощностей", - говорится в сообщении на сайте "Гродно Азота".

Во время проведения пусковых операций цехов дополнительно осуществлялся контроль промышленной площадки и по территории предприятия.

Превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не выявлено.-0-