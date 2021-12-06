На "Гродно Азоте" произошла внеплановая остановка отделения цеха

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ОАО "Гродно Азот" в результате срабатывания технологической блокировки произошла остановка отделения азотной кислоты цеха АКиКАС, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

Произошел инцидент сегодня в 17.05. Выпуск продукции не прекращался. "На данный момент проводятся мероприятия по выяснению причин срабатывания блокировки и включения отделения в работу. На территории предприятия и на границе санитарно-защитной зоны ведется мониторинг атмосферного воздуха. Угрозы для работников, жителей города и экологии нет", - заверили на "Гродно Азоте".-0-