На "Гродно Азоте" произошла внеплановая остановка цеха

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внеплановая остановка цеха "Аммиак-4" в ОАО "Гродно Азот" произошла 5 марта около 20:20 из-за блокировки некорректной работы компрессора технического воздуха позиции 402. Об этом сообщается на сайте предприятия.

"Выясняются и устраняются причины, приведшие к остановке воздушной машины позиции 402 цеха "Аммиак-4". Отделения сероочистки и первичного риформинга цеха находятся в стадии пуска", - говорится в сообщении.

Остановка цеха "Аммиак-4" привела к остановке технологически связанного с ним цеха "Карбамид-4". Отмечается, что технический персонал завода принимает необходимые усилия для скорейшего пуска цехов.

Угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия нет.-0-