На "Гродно Азоте" произошла внеплановая остановка цеха

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в ОАО "Гродно Азот" около 11.25 произошла внеплановая остановка цеха азотной кислоты и карбамидно-аммиачной смеси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"Причины случившегося выясняются. После их устранения цех приступит к пусковым операциям. В ходе них возможно будет наблюдаться выброс выхлопов рыжего цвета - кратковременное увеличение содержания NOx в отходящих газах. Входящий в состав NOx оксид азота (IV) придает отходящим газам характерный красно-бурый оттенок", - говорится в сообщении.

Допустимый выброс загрязняющих веществ в отходящих газах регламентирован комплексным природоохранным разрешением, выданным территориальным органом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

"После внеплановой остановки осуществляется контроль качества атмосферного воздуха на территории и по периметру предприятия, а также на границе СЗЗ с учетом направления ветра. Превышений установленных нормативов не зафиксировано. Угрозы городу, экологии и жителям нет. Сведения по атмосферному воздуху в санитарно-защитной зоне предприятия публикуются ежесуточно на официальном сайте ОАО "Гродно Азот", - отметили в пресс-службе.-0-