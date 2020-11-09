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09 ноября 2020, 19:33

На "Гродно Азоте" проводят пусковые операции после внеплановой остановки цеха

ОАО "Гродно Азот". Фото из архива
ОАО "Гродно Азот". Фото из архива

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ОАО "Гродно Азот" проводят пусковые операции в цехе "Аммиак-4" после внеплановой остановки, сообщили БЕЛТА на предприятии.

"В ходе пусковых операций в цехе "Аммиак-4" после внеплановой остановки оборудования, произошедшей утром 9 ноября в результате снижения уровня в паросборнике поз.109 произошла полная остановка цеха по группе блокировок АА. Вследствие этого был остановлен цех "Карбамид-4", - рассказали на предприятии.

В настоящий момент в цехе "Аммиак-4" ведутся подготовительные операции по включению его в работу. "Во время проведения пусковых операций будет производиться сжигание технологических газов на факельной установке", - уточнили в ОАО "Гродно Азот".

Как рассказали на предприятии, цех "Карбамид-4" будет поставлен в горячий резерв. Пусковые операции этого цеха осуществят после вывода на нормальный технологический режим цеха "Аммиак-4".-0-

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