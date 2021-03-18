На "Гродно Азоте" включили в работу отделение азотной кислоты

18 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На ОАО "Гродно Азот" в соответствии с регламентом цеха азотной кислоты и карбамидно-аммиачной смеси включили в работу отделение азотной кислоты, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Эта операция, пояснили на предприятии, сопровождается кратковременным повышением содержания оксидов азота в отходящих газах. Входящий в их состав оксид азота (IV) придает газам характерный красно-бурый оттенок. "Допустимый выброс загрязняющих веществ в отходящих газах регламентирован комплексным природоохранным разрешением, выданным территориальным органом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды", - подчеркнули на предприятии.

Во время пуска контролировалось качество атмосферного воздуха на территории и по периметру предприятия, а также на границе санитарно-защитной зоны с учетом направления ветра. "Превышения установленных нормативов не зафиксировано. Угрозы городу, экологии и жителям нет", - сообщили в ОАО "Гродно Азот".

Сведения о состоянии воздуха в санитарно-защитной зоне предприятия ежесуточно публикуются на его официальном сайте на странице "Охрана окружающей среды" в разделе "Охрана труда и экология".-0-