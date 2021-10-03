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03 октября 2021, 19:53

На "Гродно Азоте" завершают плановые ремонты и приступают к пусковым операциям

Фото из архива
Фото из архива

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько основных структурных подразделений ОАО "Гродно Азот" в период с 30 сентября по 4 октября завершают плановые остановочные ремонты и приступают к пусковым операциям, сообщили БЕЛТА на заводе. 

"Регламентом цехов предусмотрено несколько технологических этапов, включающих предпусковые и пусковые операции, которые в свою очередь могут сопровождаться характерными для каждого технологического процесса явлениями", - пояснили на предприятии.

Пусковые операции в одном из цехов сопровождаются кратковременным увеличением содержания NOx в отходящих газах. Входящий в состав NOx оксид азота (IV) придает отходящим газам характерный красно-бурый оттенок. Допустимый выброс загрязняющих веществ в отходящих газах регламентирован комплексным природоохранным разрешением, выданным территориальным органом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.

В ходе разогрева основных отделений цеха аммиака применяется технологический газ, содержащий в своем составе горючие вещества, который до окончания пусковых операций сбрасывается на факельную установку. С целью утилизации горючих веществ, входящих в состав технологического газа, регламентом производства аммиака в соответствии с проектом предусмотрено сжигание технологического газа на факельной установке. Данные пусковые операции могут продолжаться несколько суток, с окончанием которых после получения готовой продукции (аммиака) сжигание технологического газа на факельной установке прекратится.

Во время проведения пусковых операций осуществляется контроль качества атмосферного воздуха на территории и по периметру предприятия, а также на границе санитарно-защитной зоны с учетом направления ветра. Сведения по атмосферному воздуху в санитарно-защитной зоне предприятия будут опубликованы на официальном сайте ОАО "Гродно Азот" и доступны для ознакомления на странице "Охрана окружающей среды" в разделе "Охрана труда и экология".-0-

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