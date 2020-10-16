16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На "Гронитексе" завершается монтаж новой линии котонизации, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллегпром".

Председатель "Беллегпрома" Татьяна Лугина совершила рабочую поездку в Гродно. В программе визита - посещение компаний, входящих в состав концерна, СООО "Конте Спа" и ОАО "Гронитекс".

Как отметили в пресс-службе, в ОАО "Гронитекс" Татьяна Лугина ознакомилась с ходом модернизации. "Сейчас на предприятии завершается монтаж новой линии котонизации, которая позволит диверсификацировать ассортимент выпускаемой продукции и рынки сбыта. Оборудование приобретено в рамках реализации государственной программы инновационного развития. Запуск линии планируется в декабре текущего года", - рассказали в концерне.

С директором компании Светланой Смирновой глава "Беллегпрома" обсудила вопросы внутриотраслевой кооперации. С представительницами первичной организации Белорусского союза женщин на территории ОАО "Гронитекс" Татьяна Лугина заложила аллею голубых елей в рамках акции "За мир и Беларусь", которая посвящена Неделе матери.

В ходе встречи с руководством "Конте Спа" обсуждались вопросы текущей деятельности предприятия, экспорта и продаж на внутреннем рынке. Директор компании Андрей Машков рассказал о планах по развитию производства, а также остановился на проблемах, с которыми столкнулись в нынешнем году - закрытие границ, снижение покупательского спроса и другие.

Также, пользуясь случаем, глава "Беллегпрома" пообщалась с работниками предприятий, поинтересовалась социальным пакетом, предоставляемым им, а также проводимой работой с молодыми специалистами.

В концерн "Беллегпром" входят 96 организаций, 76 из которых промышленные. Промпредприятия делятся по отраслям: текстильная, швейная, трикотажная и кожевенно-обувная. Эти предприятия выпускают 60% общего объема товаров легкой промышленности Беларуси и 21% общего объема отечественных непродовольственных товаров.-0-