На губернаторской елке в Гомеле дети победили Мышиную королеву и загадали желание

27 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областной новогодний праздник собрал сегодня около 1,5 тыс. школьников со всего региона в Гомельском государственном цирке. Теплые слова поздравлений ребятам адресовал председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.

Приглашения получили те, кто имеет достижения в учебе, творчестве, спорте. Также на праздник приехали ребята из многодетных и малообеспеченных семей, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными физическими возможностями, ребята, признанные находящимися в социально опасном положении.

В атмосферу волшебства гости погрузились еще до начала представления. В фойе цирка работали интерактивные площадки, фотозоны, мальчиков и девочек приглашали поучаствовать в конкурсах, научиться на мастер-классах делать елочные украшения, расписывать пряники глазурью.

"Мы гордимся детьми Гомельской области, они вносят свой ценный вклад в развитие и сферы образования, и региона. Многие ребята своим упорством и трудом, достижениями и свершениями прославляют регион", - сказал Геннадий Соловей. Он подчеркнул: государство сегодня делает многое, чтобы дети чувствовали себя комфортно, могли развивать способности и таланты.

Руководитель области отметил, что Новый год - это праздник, который все ждут с большим воодушевлением, и предложил ребятам загадать одно общее желание: чтобы Дед Мороз принес зиму настоящую, с белым снегом и бодрящим морозцем. Инициативу губернатора ребята поддержали громким "Да!" Поинтересовался председатель облисполкома впечатлениями ребят от посещения усадьбы полесского Деда Мороза, которая открыта в Национальном парке "Припятский". Из зала дружно прозвучало "Супер! Класс!"

На празднике председатель облисполкома вручил заслуженные награды 10 школьникам, которые стали победителями республиканских, областных интеллектуальных и творческих конкурсов, спортивных соревнований. В их числе - победитель областного этапа конкурса Junior Scratch Developer, финалист конкурса "Программирование в среде Scratch - 2019", призер заключительного этапа конкурса компьютерных разработок "Патриот.BY 2019", призер Кубка по образовательной робототехнике Минского открытого роботурнира Андрей Менделеев из гимназии Брагина. Семиклассник на губернаторской елке впервые. "Конечно, была радость, когда узнал, что приглашен на такой праздник", - поделился он. Также парень заверил, что будет работать еще усерднее, чтобы побед в его копилке становилось все больше.

Татьяна Вышникова представляет на различных интеллектуальных соревнованиях гимназию Светлогорска. На ее счету победа на областном этапе олимпиады по математике, серьезно увлекается восьмиклассница музыкой. Всеми мечтами гимназистка делиться не стала. "Самое сокровенное не произносят вслух", - убеждена она, но призовые места на олимпиаде в списке желаний точно есть.

После церемонии награждения все участники праздника погрузились в сказку , подготовленную творческими коллективами учреждений образования Гомельской области. Ребятам предстояло разрушить колдовство Мышиной королевы, и с этой задачей они успешно справились. Поверженная королева попросила прощение у Деда Мороза со Снегурочкой и у детей. Продолжился праздник цирковой программой "Новогодние чудеса в Тридевятом царстве".

Областной праздник стал частью новогодней благотворительной акции "Наши дети", которая стартовала в Беларуси 9 декабря и продлится по 10 января. Благотворительный марафон проходит под патронатом главы государства. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравляют ребят с Новым годом и Рождеством, вручают подарки, помогают в решении проблем. К благотворительной акции присоединились общественные объединения.-0-

Фото Сергея Холодилина