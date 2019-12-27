На губернаторской елке в Гомеле дети победили Мышиную королеву и загадали желание

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 27 декабря 2019
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Новости
13:42 Мечты каждого ребенка в канун Нового года должны сбываться - Шерстнев Регионы
13:36 Областной благотворительный праздник в Гродно посетили более 1,1 тыс. детей Регионы
13:33 МАРТ установил факт нарушения антимонопольного законодательства в действиях ООО "Цифровые технологии" Происшествия
13:24 Беларусь построит на "Дружбе" пункт контроля качества нефти из РФ Экономика
13:17 Доллар и евро на торгах 27 декабря подорожали, российский рубль подешевел Экономика
13:16 Лукашенко выразил глубокие соболезнования родным и близким народной артистки СССР Галины Волчек Президент
13:07 Двое египтян пытались незаконно перейти белорусско-польскую границу Происшествия
13:04 На губернаторской елке в Гомеле дети победили Мышиную королеву и загадали желание Регионы
12:59 Порывистый ветер и гололедица ожидаются в Беларуси 28 декабря Общество
12:58 Племянница похитила у минчанки сбережения на покупку квартиры Происшествия
12:56 Правительство утвердило меры по подготовке к полевым работам и уборке урожая в 2020 году Экономика
12:56 Девять легковых автомобилей пополнили парк поликлиник Гродно Регионы
12:52 Равков подарил Андреевскому детскому дому физиотерапевтический кабинет Общество
12:38 Как будет работать метро Минска в праздники Регионы
12:36 Доброе сердце в подарок: Анфимов разделил новогоднюю радость с ребятами минского детдома №3 Общество
12:36 Турчин: здорово, когда дети встречают Новый год в кругу семьи Общество
12:31 Минсвязи вручило подарки воспитанникам Детского городка в Минске Регионы
12:26 Беларусь высоко ценит дружбу с Турцией - Кочанова Политика
12:20 Лукашенко: лучшие традиции белорусов продолжаются в добрых делах Президент
12:16 Forbes выяснил, сколько стоит заказать российских звезд на корпоратив Калейдоскоп
12:07 Андрейченко: дети-сироты должны быть уверены в том, что они нужны обществу и стране Регионы
12:04 Главная профсоюзная елка пройдет 30 декабря в Минске Общество
11:49 Лесхозы Беларуси продали уже более 67 тыс. новогодних деревьев Общество
11:38 Минчанин похитил в офисе ноутбуки и вынес их в мешке для строительного мусора Происшествия
11:25 Больше всего ИП Брестской области занято в сферах торговли, транспорта и строительства Регионы
11:19 В Пинском районе на пожаре погиб мужчина Происшествия
11:18 Минчанин оформлял технику в рассрочку на случайных знакомых Происшествия
11:05 "Белоруснефть" достигла максимальной проходки за всю историю бурения в Беларуси Экономика
11:01 Трехлетняя пассажирка пострадала в ДТП в Рогачеве Происшествия
10:49 В Гродно пап с детьми приглашают на тренировки в спортзале Регионы
Все новости
Все новости
Регионы
27 декабря 2019, 13:04

На губернаторской елке в Гомеле дети победили Мышиную королеву и загадали желание

На празднике
На празднике
Новости темы "Благотворительная акция "Наши дети""
Мечты каждого ребенка в канун Нового года должны сбываться - Шерстнев
Областной благотворительный праздник в Гродно посетили более 1,1 тыс. детей

27 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областной новогодний праздник собрал сегодня около 1,5 тыс. школьников со всего региона в Гомельском государственном цирке. Теплые слова поздравлений ребятам адресовал председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.

Приглашения получили те, кто имеет достижения в учебе, творчестве, спорте. Также на праздник приехали ребята из многодетных и малообеспеченных семей, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными физическими возможностями, ребята, признанные находящимися в социально опасном положении.

В атмосферу волшебства гости погрузились еще до начала представления. В фойе цирка работали интерактивные площадки, фотозоны, мальчиков и девочек приглашали поучаствовать в конкурсах, научиться на мастер-классах делать елочные украшения, расписывать пряники глазурью.

"Мы гордимся детьми Гомельской области, они вносят свой ценный вклад в развитие и сферы образования, и региона. Многие ребята своим упорством и трудом, достижениями и свершениями прославляют регион", - сказал Геннадий Соловей. Он подчеркнул: государство сегодня делает многое, чтобы дети чувствовали себя комфортно, могли развивать способности и таланты.

Руководитель области отметил, что Новый год - это праздник, который все ждут с большим воодушевлением, и предложил ребятам загадать одно общее желание: чтобы Дед Мороз принес зиму настоящую, с белым снегом и бодрящим морозцем. Инициативу губернатора ребята поддержали громким "Да!" Поинтересовался председатель облисполкома впечатлениями ребят от посещения усадьбы полесского Деда Мороза, которая открыта в Национальном парке "Припятский". Из зала дружно прозвучало "Супер! Класс!"

На празднике председатель облисполкома вручил заслуженные награды 10 школьникам, которые стали победителями республиканских, областных интеллектуальных и творческих конкурсов, спортивных соревнований. В их числе - победитель областного этапа конкурса Junior Scratch Developer, финалист конкурса "Программирование в среде Scratch - 2019", призер заключительного этапа конкурса компьютерных разработок "Патриот.BY 2019", призер Кубка по образовательной робототехнике Минского открытого роботурнира Андрей Менделеев из гимназии Брагина. Семиклассник на губернаторской елке впервые. "Конечно, была радость, когда узнал, что приглашен на такой праздник", - поделился он. Также парень заверил, что будет работать еще усерднее, чтобы побед в его копилке становилось все больше.

Татьяна Вышникова представляет на различных интеллектуальных соревнованиях гимназию Светлогорска. На ее счету победа на областном этапе олимпиады по математике, серьезно увлекается восьмиклассница музыкой. Всеми мечтами гимназистка делиться не стала. "Самое сокровенное не произносят вслух", - убеждена она, но призовые места на олимпиаде в списке желаний точно есть.

После церемонии награждения все участники праздника погрузились в сказку , подготовленную творческими коллективами учреждений образования Гомельской области. Ребятам предстояло разрушить колдовство Мышиной королевы, и с этой задачей они успешно справились. Поверженная королева попросила прощение у Деда Мороза со Снегурочкой и у детей. Продолжился праздник цирковой программой "Новогодние чудеса в Тридевятом царстве".

Областной праздник стал частью новогодней благотворительной акции "Наши дети", которая стартовала в Беларуси 9 декабря и продлится по 10 января. Благотворительный марафон проходит под патронатом главы государства. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравляют ребят с Новым годом и Рождеством, вручают подарки, помогают в решении проблем. К благотворительной акции присоединились общественные объединения.-0-

Фото Сергея Холодилина

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
акция Гомельский облисполком дети Соловей
Новости рубрики Регионы
Мечты каждого ребенка в канун Нового года должны сбываться - Шерстнев
Областной благотворительный праздник в Гродно посетили более 1,1 тыс. детей
Девять легковых автомобилей пополнили парк поликлиник Гродно
Фото из архива Как будет работать метро Минска в праздники
Фото из архива Минсвязи вручило подарки воспитанникам Детского городка в Минске
Владимир Андрейченко Андрейченко: дети-сироты должны быть уверены в том, что они нужны обществу и стране
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: лучшие традиции белорусов продолжаются в добрых делах
Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Беларусь высоко ценит дружбу с Турцией - Кочанова
Благотворительному проекту Белагропромбанка "Прикосновения" - 2 года
Топ-новости
Лукашенко утвердил план подготовки законопроектов на 2020 год
"Белоруснефть" достигла максимальной проходки за всю историю бурения в Беларуси
Андрейченко: дети-сироты должны быть уверены в том, что они нужны обществу и стране
Плюсы первой покупки: почему новостройка предпочтительнее вторичного рынка
Порывистый ветер и гололедица ожидаются в Беларуси 28 декабря
Как будет работать метро Минска в праздники
В Казахстане объявлен общенациональный траур
Минтруда установило новую расчетную норму рабочего времени на 2020 год
Главная профсоюзная елка пройдет 30 декабря в Минске
Ростислав Вергун стал главным тренером баскетболистов сборной Беларуси
Игорь Стасевич второй раз подряд признан лучшим футболистом Беларуси
ФОТОФАКТ: В Минске выпал снег
Безопасность детей в школах больше всего беспокоила обратившихся на горячие линии КГК
Венский бал превзойдет самые светлые ожидания - участница от Гомельской области
Ученики Острошицко-Городокской школы по традиции навестили жителей дома-интерната в Минске
Афиша выходного дня
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.