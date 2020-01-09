На ярмарках "Калядны кiрмаш" в Минске продано около 3 тыс. порций глинтвейна и 1,5 т сладостей

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По данным на сегодня, на рождественских ярмарках "Калядны кiрмаш", которые развернулись в Минске на площадке у Дворца спорта и на Октябрьской площади, продано около 3 тыс. порций глинтвейна и более 1,5 т мучных и кондитерских изделий. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель начальника отдела развития торговли ГУПР Мингорисполкома Дмитрий Плеханов, передает корреспондент БЕЛТА.

"На ярмарках "Калядны кiрмаш" реализовано порядка 3 тыс. порций глинтвейна, более 1,5 тыс. кг мучных и кондитерских изделий, около 1,1 тыс. кг колбасок, крылышек и другой продукции, приготовленной на открытом огне. Только на Октябрьской площади наши подведомственные предприятия за 26 торговых дней продали продукции более чем на Br160 тыс.", - отметил Дмитрий Плеханов.

Также спросом пользовались блинчики с различными начинками, картофельные оладьи с мясом, продукция гриль, хот-доги и френч-доги, имбирные пряники, кофе. Популярными стали и горячие зимние напитки с имбирем, облепихой, малиной, медом и другими наполнителями.

/Будет дополнено/.-0-