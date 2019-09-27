На ярмарке у "Чижовка-Арены" каждые выходные будет представлена продукция из разных областей Беларуси

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Этой осенью сельскохозяйственные ярмарки в Минске, в том числе на главной площадке у "Чижовка-Арены", отойдут от практики прошлых лет, когда каждые выходные свою продукцию реализовывала отдельная область Беларуси. В местах торговли будут постоянно представлены все регионы. Об этом сообщил в эфире телеканала
"Основными продавцами будут предприятия потребительской системы Белкоопсоюза, предприятия, подведомственные Главному управлению потребительского рынка, также площадка будет доступна для фермеров, индивидуальных предпринимателей, физических лиц. Мы ушли в этом году от концепции работы по областям, поэтому и гомельчанам, и брестчанам можно будет не однажды посетить данную площадку и торговать в течение всего периода ее работы", - сказал Дмитрий Плеханов.
Площадка у "Чижовка-Арены" зарекомендовала себя в качестве главной локации для проведения сельскохозяйственных ярмарок в Минске, поэтому стала традиционной и в этом году за счет своей доступности и мобильности. Здесь неподалеку находится МКАД, хорошо работает общественный транспорт, налажены пути сообщения с линией метро.
На ярмарке будет представлен широкий ассортимент продукции: корнеплоды, фрукты и овощи отечественного производства, мясопродукты, полуфабрикаты, рыба и рыбопродукты, также различный посадочный материал. "Цена будет самой привлекательной, потому что она - от производителей. Не будут применяться торговые надбавки и наценки общественного питания. По минимальным ценам здесь можно будет приобрести различную продукцию. Также в это время вынуждены будут и иные рынки столицы снизить свои цены до минимальных", - обратил внимание представитель Мингорисполкома.
Всего в Минске этой осенью запланировано 159 сельскохозяйственных ярмарок, первые из которых пройдут 28-29 сентября. Торговые площадки будут работать с 9.00 до 16.00. В это же время 19 и 20 октября на площадке в районе Дворца спорта также можно будет купить овощи, фрукты и другую продукцию. С 28 сентября по 28 октября ярмарки пройдут и в каждом из районов Минска. Так, например, на площадках Московского, Октябрьского и Первомайского районов они развернутся по пятницам.
Информация по каждой из площадок размещена на официальных сайтах Мингорисполкома и Главного управления потребительского рынка горисполкома.-0-