На ярмарке у "Чижовка-Арены" каждые выходные будет представлена продукция из разных областей Беларуси

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Этой осенью сельскохозяйственные ярмарки в Минске, в том числе на главной площадке у "Чижовка-Арены", отойдут от практики прошлых лет, когда каждые выходные свою продукцию реализовывала отдельная область Беларуси. В местах торговли будут постоянно представлены все регионы. Об этом сообщил в эфире телеканала "Беларусь 1" заместитель начальника отдела организации торговли и общественного питания Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Дмитрий Плеханов.

"Основными продавцами будут предприятия потребительской системы Белкоопсоюза, предприятия, подведомственные Главному управлению потребительского рынка, также площадка будет доступна для фермеров, индивидуальных предпринимателей, физических лиц. Мы ушли в этом году от концепции работы по областям, поэтому и гомельчанам, и брестчанам можно будет не однажды посетить данную площадку и торговать в течение всего периода ее работы", - сказал Дмитрий Плеханов.

Площадка у "Чижовка-Арены" зарекомендовала себя в качестве главной локации для проведения сельскохозяйственных ярмарок в Минске, поэтому стала традиционной и в этом году за счет своей доступности и мобильности. Здесь неподалеку находится МКАД, хорошо работает общественный транспорт, налажены пути сообщения с линией метро.

На ярмарке будет представлен широкий ассортимент продукции: корнеплоды, фрукты и овощи отечественного производства, мясопродукты, полуфабрикаты, рыба и рыбопродукты, также различный посадочный материал. "Цена будет самой привлекательной, потому что она - от производителей. Не будут применяться торговые надбавки и наценки общественного питания. По минимальным ценам здесь можно будет приобрести различную продукцию. Также в это время вынуждены будут и иные рынки столицы снизить свои цены до минимальных", - обратил внимание представитель Мингорисполкома.

Всего в Минске этой осенью запланировано 159 сельскохозяйственных ярмарок, первые из которых пройдут 28-29 сентября. Торговые площадки будут работать с 9.00 до 16.00. В это же время 19 и 20 октября на площадке в районе Дворца спорта также можно будет купить овощи, фрукты и другую продукцию. С 28 сентября по 28 октября ярмарки пройдут и в каждом из районов Минска. Так, например, на площадках Московского, Октябрьского и Первомайского районов они развернутся по пятницам.

Информация по каждой из площадок размещена на официальных сайтах Мингорисполкома и Главного управления потребительского рынка горисполкома.-0-