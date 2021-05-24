На ярмарке вакансий в Минске людям с ограниченными возможностями предложат более 20 рабочих мест

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электронная ярмарка вакансий пройдет в Минске 27 мая, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на сайте http://e-vacancy.by. Вакансии представят такие столичные организации, как ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", ООО "ИнсепшнИнвест", ООО "ЭкоПереработка", УП "Светоприбор" ОО "БелТИЗ", УП "БАРКОС" ОО "БелОИ" и другие.
Соискателям предложат более 400 свободных рабочих мест, среди которых более 20 вакансий - для граждан с ограниченными возможностями.
Участники ярмарки смогут ознакомиться с вакансиями и условиями труда, задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.
По окончании мероприятия доступ к вакансиям для всех соискателей сохранится. Все актуальные предложения будут автоматически перенесены в общереспубликанский банк вакансий на портале государственной службы занятости http://gsz.gov.by.-0-