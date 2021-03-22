На ярмарке вакансий в Минске людям с ограниченными возможностями предложат более 80 рабочих мест

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электронная ярмарка вакансий пройдет в Минске 25 марта, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Мероприятие организуют с 10.00 до 12.00 на сайте http://e-vacancy.by. Участие в электронной ярмарке вакансий примут десять организаций Минска: ГП "ЖЭУ № 1 Партизанского района г. Минска", ОАО "Керамин", ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", ОАО "Минскремстрой", ОАО "Минский тракторный завод", УП "БАРКОС" ОО "БелОИ", УП "Белпалм" (Минский район), УП "Светоприбор" ОО "БелТИЗ", РУП "Белмедпрепараты", РУП "Белсоюзпечать".

Соискателям предложат более 600 свободных вакансий, из которых более 80 - для граждан с ограниченными возможностями. Заинтересованные смогут в онлайн-режиме ознакомиться с предлагаемыми нанимателями вариантами трудоустройства, уточнить нюансы, направить резюме и получить приглашение на собеседование либо получить консультацию.

По окончании мероприятия доступ к вакансиям сохранится. Все актуальные предложения по трудоустройству будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости http://gsz.gov.by.

Электронная ярмарка вакансий - это форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Соискатели получают возможность ознакомиться с вакансиями, предлагаемыми нанимателями, режимом и условиями труда, а также задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.-0-