12 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. На юго-западе Бреста построят новый микрорайон, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор УКС города Бреста Владимир Сморщек.

В частности, под жилую застройку ЮЗМР-1 выделено около 20 га. Он будет ограничен Варшавским шоссе, улицами Грибоедова и Мытной. Ориентировочно в начале зимы участок начнут готовить под застройку. Там нужно убрать растительность, срезать плодородный слой, сделать подсыпку территории и выровнять ее, поскольку местность частично низинная и болотистая. В 2022 году специалисты смогут приступить к прокладке инженерных сетей, строительству жилья и транспортной инфраструктуры.

По проекту, в ЮЗМР-1 планируется построить здания переменной высотности. В некоторых жилых домах предусмотрены встроенные торгово-бытовые помещения. На территории района зарезервировано место для детского сада, намечено обустроить ландшафтно-рекреационную зону.

С жилыми домами будет соседствовать застройка так называемого общественного центра. В частности, на его территории расположатся инвестиционные площадки, на которых в перспективе появятся объекты административно-делового, торгово-бытового, культурного назначения. В проекте детального планирования подчеркивается, что важный градостроительный акцент ЮЗМР-1 - въезд в Беларусь со стороны Польши, который формируется застройкой общественного центра.

Проект жилой застройки микрорайона планируют реализовать до 2025 года, общественного центра - в 2025-2030 годах.-0-