На каких площадках в Минске пройдут новогодние дискотеки и праздничные гуляния

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В каждом из районов Минска определены площадки для праздничных гуляний в новогоднюю ночь, где пройдут дискотеки, представления и концерты, сообщает БЕЛТА.

Центром массовых гуляний в столице станет Октябрьская площадь, где пройдет праздничный концерт "Волшебная звездная ночь". Выступления начнутся 31 декабря в 23.30 и завершатся 1 января в 4.00.

В Октябрьском районе праздник развернется на площадке у Культурно-спортивного центра Минского отделения БЖД. Запланированы караоке, выступления артистов эстрады, лазерное, неоновое и фаер-шоу, флешоб с Дедом Морозом и Снегурочкой. Новогоднюю дискотеку у елки устроят на площадке у торгового центра по ул.Асаналиева, 44. Праздновать также будут в микрорайоне Сокол на площадке у торгового комплекса по ул.Барамзиной.

Районные гуляния "Сустракаем Новы год!" в Советском районе развернутся у Комаровского рынка. Для минчан выступят Алена Ланская, Никита Фоминых, Elen, группа By Сity, Алексей Гросс. Можно будет увидеть также шоу "Аэромедведи".

Жителей Центрального района и гостей приглашают на праздник у Дворца детей и молодежи. Вокруг елки все желающие смогут водить хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой, сказочными персонажами. Праздничное настроение подарят Дмитрий Королев, Анастасия Тиханович, артисты танцевального шоу на батутах "Пузатики", ансамбли "Гостинец" и "Статус".

В Первомайском районе праздничную программу "Новогодний калейдоскоп" проведут у Национальной библиотеки. Встречать праздник в танцах можно будет на дискотеках по ул.Фогеля, Руссиянова, 50 лет Победы, Героев 120-й дивизии.

Отметить Новый год в Партизанском районе предлагают в Парке экстремальных видов спорта на площадке у самолета, где организуют программу "Новый год мы встретим вместе - танцем, юмором и песней!".

Праздновать в Новогоднюю ночь в Московском районе будут в парке имени Павлова, микрорайоне Брилевичи и в сквере "Полянка". Запланированы танцевальные и развлекательные программы.

Встречать Новый год в Ленинском районе приглашают на площадках перед Минским городским дворцом культуры и возле кинотеатра "Салют". Здесь пройдут районные шоу-программы.

Гуляния во Фрунзенском районе запланированы на площадках у Минского ледового дворца и в парке имени Уго Чавеса. На обеих площадках будет дан салют в 1.00 и 1.30 соответственно. Новогодние танцполы организуют у торгового центра "Максимум" и рынка "Западный".

Центром притяжения в праздничную ночь в Заводском районе станет "Чижовка-Арена", где покажут шоу "Пусть Новый год счастливым будет!". Здесь можно будет весело провести время с артистами белорусской эстрады и сказочными персонажами. Развлекать минчанам также будут перед универмагом по ул.Жилуновича, на площадках по ул.Герасименко и ул.Селицкого, а в Соснах всех приглашают на танцы по ул.Красина.-0-