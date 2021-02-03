На капремонт и модернизацию Бабиничского психоневрологического дома-интерната направят Br4,3 млн

3 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В 2021 году продолжится модернизация Бабиничского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов в Оршанском районе, на которую будет выделено Br4,3 млн из областного бюджета. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила директор дома-интерната Светлана Чепик.

До конца этого года в социальном учреждении планируется закончить капремонт всего здания общей площадью более 11,5 тыс. кв.м. Выполняются работы по замене системы водоснабжения и канализации, электроснабжения, вентиляции, по внутренней отделке помещений, по утеплению подвального перекрытия, по установке узлов учета тепла на отопление и горячее водоснабжение.

"Дому-интернату на модернизацию выделено Br4,3 млн из областного бюджета. За эти средства, кроме проведения капремонта, планируем приобрести оборудование для пищеблока. Это новые плиты, пароконвектомат, жарочные шкафы, холодильные и морозильные установки. Еще будем менять лифтовое оборудование, устанавливать системы видеонаблюдения как внутри здания, так и снаружи", - рассказала Светлана Чепик.

Преобразится и прилегающая территория дома-интерната. Здесь разобьют новые цветники, а также заменят все крыльца, где будут оборудованы пандусы и тактильная плитка для безбарьерной среды. Во втором квартале, по словам директора дома-интерната, планируют приобрести автомобиль и автономный электрогенератор.

Светлана Чепик поделилась планами на дальнейшее улучшение условий проживания и работы в соцучреждении. "Наш дом-интернат рассчитан на 420 человек. Сейчас здесь проживают 402 наших подопечных. В здании 1987 года постройки капремонта не было с момента его возведения. Работы здесь предстоит немало. Если хватит выделенных средств, то постараемся в этом году реализовать еще два проекта по модернизации овощехранилища и хозблока, включая прачечную", - отметила она.

Руководитель учреждения отметила, что у дома-интерната есть своих 62 га земли, теплицы для выращивания рассады и овощей. Ежегодно собирают богатый урожай яблок и груш. В 2020 году высадили абрикосы. Как раз для хранения выращенной продукции необходимо модернизировать овощехранилище. Для нужд проживающих в доме-интернате и для реализации сельхозпродукции здесь ведут подсобное хозяйство: содержат стадо КРС, выращивают кроликов. "В первую очередь полученные продукты направляем для удешевления питания и витаминизации наших подопечных. Излишки реализуем населению и предприятиям", - подчеркнула Светлана Чепик.-0-