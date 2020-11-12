На Комаровском рынке усилили меры профилактики распространения COVID-19

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Комаровском рынке санитарно-эпидемиологические меры соблюдали с начала первой волны коронавирусной инфекции, однако сейчас они стали жестче. Об этом рассказала журналистам начальник службы организации рыночной торговли ГУП "Минский Комаровский рынок" Анжела Баранович, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Можно сказать, что при первой волне COVID-19 люди волновались больше. Тогда многие торговые точки закрылись, продавцы ушли на самоизоляцию, но со временем вернулись. Сейчас загруженность торговых точек составляет около 90%, и это требует еще более серьезного соблюдения эпидемиологических мер", - рассказала Анжела Баранович.

Чтобы обеспечить безопасность покупателей и продавцов, на территории рынка соблюдают социальное дистанцирование.

О необходимости держать расстояние регулярно напоминают через радиоузел и с помощью специальных постеров на столбах. В крытом объекте рынка также создана разметка, которая указывает на важность соблюдения дистанции.

"Продавцов обязали носить маски и перчатки. На территории объекта разместили более 60 санитайзеров для дезинфекции рук. Обязательно в течение дня проводится санитарная уборка и обработка витрин", - подчеркнула Анжела Баранович.

Штрафы за невыполнение профилактических мер не предусмотрены. Возможно лишь составление акта о нарушении. При игнорировании предварительных предупреждений ситуация рассматривается комиссией предприятия. Из-за систематического нарушения правил торговли или несоблюдения эпидемиологических мер можно потерять торговое место.-0-

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