На конкурсе "Мистер Могилев" выберут самых привлекательных и харизматичных

2 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Конкурс "Мистер Могилев - 2022" соберет в областном центре самых привлекательных и харизматичных горожан. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в городском Центре культуры и досуга.

Мероприятие пройдет в два этапа: 16 февраля - отборочный, 28 февраля - финальный, в который пройдут всего 6 претендентов на победу. К участию в конкурсе организаторы приглашают талантливых молодых людей, которые проявляют высокий интерес к общественной жизни города. В числе требований к ним - возраст от 18 до 30 лет и рост в пределах 170-185 см.

"В конкурсе могут принять участие молодые люди, проживающие в любом уголке областного центра, им не обязательно быть могилевчанами, - подчеркнули в Центре культуры и досуга. - Главное, чтобы они обладали яркими внешними данными, были привлекательны и харизматичны, отличались артистичностью и умением проявить индивидуальность, а также демонстрировали большой творческий потенциал".

Для участия в конкурсе необходимо до 13 февраля включительно подать заявку по адресу в Могилеве: 212030, ул.Первомайская, 34 (городской Центр культуры и досуга). Ее также можно выслать по электронной почте: gckmog@mail.ru. Телефон для справок: 80222 42-93-38. "К заявке-анкете необходимо приложить портфолио - не менее 4-5 фотографий размером 10х15 в хорошем качестве", - уточнили организаторы.-0-