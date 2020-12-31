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31 декабря 2020, 19:03

На котельной "Рогачевская" установили электрооборудование

Фото gomelenergo.by
Фото gomelenergo.by

31 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На РУП "Гомельэнерго" завершили проект по установке электрокотлов в котельной "Рогачевская". Церемония открытия объекта прошла в торжественной обстановке, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь РУП "Гомельэнерго" Ксения Шапорова.

Котельная "Рогачевская" входит в состав филиала "Жлобинские электрические сети" РУП "Гомельэнерго". Установленная мощность 210,79 Гкал/ч. Строительные работы начали в ноябре 2019 года.

На объекте установлены два электрокотла общей мощностью 40 МВт и другое вспомогательное оборудование, включая два бака аккумуляции тепла общим объемом 3,2 тыс. кубометров. "Работа электрокотлов предусматривается только во время ночного провала электропотребления с 23.00 до 6.00. Избыточная тепловая энергия от электрокотлов ночью будет накапливаться в установках аккумуляции тепла, в дневное время отпуск тепловой энергии будет осуществляться из установок аккумуляции тепла", - рассказали на предприятии.

Как уточнили в "Гомельэнерго", реализация проекта позволит регулировать минимальную нагрузку энергосистемы после ввода Белорусской АЭС за счет передачи избыточной электроэнергии в ночное время на электрокотлы. Также сократится объем потребления импортного природного газа. При этом работа котельной на электроэнергии, которая будет производиться в Беларуси, повысит надежность теплоснабжения потребителей Рогачева, подчеркнули на предприятии.-0-

Фото gomelenergo.by

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