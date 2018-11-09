На "Линии Сталина" 17 ноября пройдет "День артиллериста"

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В историко-культурном комплексе "Линия Сталина" 17 ноября пройдет ежегодное мероприятие "День артиллериста", посвященное профессиональному празднику всех ветеранов и военнослужащих ракетных войск и артиллерии, который ежегодно отмечается в Республике Беларусь и странах постсоветского пространства.

В "День артиллериста" на территории комплекса состоится реконструкция эпизода боевых действий "Сталинградская битва" с участием военно-исторических клубов и боевой техники тех лет.

Также гостям праздника предложат увлекательные анимационные программы в интерактивных зонах, конкурсы, состоящие из заданий на знание истории военного дела. Для самых маленьких посетителей комплекса будет работать детская комната, где можно будет сложить танк из оригами и порисовать.

Начало в 11.00. Военно-историческая реконструкция "Сталинградская битва" начнется в 14.00. Завершится праздник в 17.00.

Мероприятие проводится при поддержке Министерства обороны Республики Беларусь.-0-