На "Линии Сталина" 17 ноября пройдет "День артиллериста"

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В историко-культурном комплексе "Линия Сталина" 17 ноября пройдет ежегодное мероприятие "День артиллериста", посвященное профессиональному празднику всех ветеранов и военнослужащих ракетных войск и артиллерии, который ежегодно отмечается в Республике Беларусь и странах постсоветского пространства.
В "День артиллериста" на территории комплекса состоится реконструкция эпизода боевых действий "Сталинградская битва" с участием военно-исторических клубов и боевой техники тех лет.
Также гостям праздника предложат увлекательные анимационные программы в интерактивных зонах, конкурсы, состоящие из заданий на знание истории военного дела. Для самых маленьких посетителей комплекса будет работать детская комната, где можно будет сложить танк из оригами и порисовать.
Начало в 11.00. Военно-историческая реконструкция "Сталинградская битва" начнется в 14.00. Завершится праздник в 17.00.
Мероприятие проводится при поддержке Министерства обороны Республики Беларусь.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.425 BYN
|2.413 BYN
|2.423 BYN
|USD
|2.1219 BYN
|2.13 BYN
|2.134 BYN
|RUB
|3.2034 BYN
|3.177 BYN
|3.195 BYN