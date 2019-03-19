На "Линии Сталина" 23 марта пройдет реконструкция боя Первой мировой войны

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В историко-культурном комплексе "Линия Сталина" 23 марта пройдет военно-историческая реконструкция "Забытая страница", посвященная Первой мировой войне, сообщили организаторы.

Реконструкция посвящена действию армейских партизанских отрядов второй половины 1915-го - начала 1916 года.

В дополнение к основной программе мероприятия для посетителей будут открыты экскурсионные и интерактивные зоны, которые начнут работу в 11.00. Каждый сможет попробовать свои силы в исторической викторине, квесте и мастер-классах, а самые активные участники получат дипломы, ценные призы и возможность прокатиться на танке ПТ-76.

Для юных гостей будет работать детская комната. Также организуется фотозона.

Мероприятие проводится при поддержке Министерства обороны Беларуси.-0-

Фото ИКК "Линия Сталина"