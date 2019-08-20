На "Линии Сталина" пройдут автобои на выживание

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В историко-культурном комплексе (ИКК) "Линия Сталина" 24 августа пройдут автобои на выживание "Битва машин", сообщается на сайте ИКК.

В мероприятии примут участие опытные пилоты со всей страны, а также приглашенные гости из других стран. Посетителей ждет интересная и насыщенная шоу-программа.

С 11.00 начнут работать интерактивные зоны и фуд-корты. Начало соревнований и представление участников состоится в 14.00.

Автобои на выживание - одно из самых брутальных автомобильных шоу в мире. В таком поединке практически нет правил. Основной запрет - нельзя бить автомобиль соперника в водительскую дверь.

Именно на ИКК "Линия Сталина" зародились и успешно проводятся каждый год соревнования серии "Битва машин". С 2016 года автобои являются международным турниром, который за время своего существования объединил более 70 пилотов из 4 стран мира.-0-