На любой вкус и кошелек - как Браславщина готовится к новому туристическому сезону

Если заграничный туризм коронавирусная инфекция поставила под большой вопрос, то внутренний благодаря ей получил своеобразный карт-бланш. В прошлом году белорусы массово отправились на отечественные курорты. Одними из самых популярных стали, конечно же, Браславские озера. Корреспонденты газеты "7 Дней" побывали там и узнали, как озерный край собирается конкурировать с Египтом и Турцией в этом году.

Агро-эко-невидаль

Браславщина, пожалуй, – самое удачное место для природного туризма в Беларуси. Несколько сотен разнообразных озер и практически полное отсутствие крупных промышленных предприятий создало в этом регионе особый микроклимат, который и до пандемии притягивал тысячи отдыхающих не только из нашей страны.

Предложений на любой вкус и кошелек здесь хватает. Условно местную индустрию можно разделить на частную и государственную. Костяк первого – агроусадьбы и отели. Основа второго – Национальный парк "Браславские озера".

– До пандемии наш регион посещало около 40 тысяч туристов, примерно 15% из них – иностранцы, – вводит в курс дела заведующая сектором спорта и туризма Браславского райисполкома Ирина Умпирович. – Основной костяк – россияне и наши соотечественники, есть представители дальних стран: США и Китая. В прошлом году, конечно, поток зарубежных гостей снизился, но их место заняли белорусы, которые раньше здесь не отдыхали.

Ирина Умпирович

Если брать в расчет исключительно гостиницы и оздоровительные организации (без агроусадеб), то за 2020-й в районе побывало чуть более девяти тысяч туристов. Иностранцев – всего 552 человека. Зато спрос на агроэкотуризм вырос. И довольно значительно.

– Это, вероятно, один из плюсов и особенностей пандемии – люди искали места, где можно избежать лишних контактов, – отмечает Ирина Умпирович.

На Браславщине около 300 агроусадеб – половина от всех в Витебской области. В 2020-м там отдохнуло 16,5 тысячи человек. На две с лишним тысячи больше, чем в последний "доковидный" год. Местные власти надеются, что новый сезон тоже окажется богатым на туристов.

– Конечно, иностранцев не прибавится, иллюзий в этом отношении мы не питаем. Зато белорусы уже "распробовали" регион и вновь собираются приехать к нам, – говорит Ирина Умпирович.

Тем более что для путешественников приготовлено несколько новинок.

Яхта, парус, чайки...

Браслав – прибрежный город. Основная магистраль проходит через населенный пункт вдоль живописнейшего озера Дривяты. Огромная водная гладь даже при небольшом ветре волнуется не меньше Черного или Балтийского морей. Шум прибоя и крики чаек самые что ни на есть аутен­тичные. Логично, что водный отдых здесь развит. В самом центре города – база физкультурно-спортивного клуба "Дривятич".

– Основная наша задача – подготовка спортсменов для парусного спорта, – поясняет директор клуба Виталий Жук. – Несколько лет назад на нашей базе появились первые яхты класса "Оптимист". Ребята сразу же стали показывать неплохие результаты. Учитывая туристический потенциал региона, занимаемся прокатом плавсредств. У нас более десятка яхт и других судов. Также много "земного" инвентаря, который сдаем в аренду как летом, так и зимой.

В прошлом году Браславский район выиграл грант проекта "Поддержка предпринимательства в сфере туризма на местном уровне в Республике Беларусь", профинансированный ПРООН. Средства направили на поддержку яхтинга. "Дривятич" получил 4 четырехместные яхты, два 22-местных каноэ и микроавтобус. Самая главная изюминка – восьмиместная яхта со спальными местами и небольшой кухней. Ее планируют сдавать туристам. Фактически небольшая спортивная школа превратилась в современный яхт-клуб.

Виталий Жук

– Для нашего района такая техника – прорыв. Подобные судна можно встретить разве что на Минском море. Уже сейчас могу сказать: цены на прокат у нас будут ниже. Есть надежды, что спрос окажется хорошим. Тем более что озеро у нас очень живописное, – уверен Виталий Жук.

Кругосветка по озерному краю

Даже после небольшой поездки по региону можно смело констатировать: концентрация агроусадеб на Браславщине – самая высокая в стране. Практически в каждом населенном пункте. Одна из самых живописных находится в деревне Устье. Всего здесь две агроусадьбы с собственным подсобным хозяйством. Обе принадлежат супругам Жерко. Еще совсем недавно глава семьи был успешным столичным менеджером, однако 10 лет назад променял городскую суету на спокойствие Браславщины. Практически сразу принял решение обустроить и открыть агроусадьбу.

– Здесь замечательная природа, которой больше нигде нет. Хотелось, чтобы в этих краях побывало как можно больше людей. И при этом не только впечатлились озерами, но и изучили белорусские традиции, коих здесь немало, – замечает Юрий.

Юрий Жерко

В прошлом году отбоя от туристов не было. Приезжали и иностранцы.

К Юрию мы заехали неслучайно. По его инициативе на Браславщине появится первый комплексный туристический маршрут, охватывающий все ключевые точки озерного края, начиная с музея.

– Этот маршрут для самостоятельного путешествия, – объясняет хозяин агроусадьбы. – Лучше всего воспользоваться автомобилем. Отправившись по маршруту, турист сможет и вкусно покушать, и хорошо отдохнуть, а также узнать историю Браславщины, попробовать фермерские продукты. То есть получить комплексное, а не отрывочное представление о нашем крае. Подобного туристического продукта в районе очень не хватало. Думаю, путешественники заинтересуются таким предложением.

Только бы погода не подвела

В Национальном парке "Браславские озера" прошлый год оценивают в целом положительно. Практически не стало зарубежных туристов, которые особенно любили охотничьи туры. Зато значительно вырос поток белорусов.

– В этом плане коронавирус сыграл положительную роль, – рассказывает начальник отдела туризма Национального парка "Браславские озера" Юлия Павловская. – Особенно популярным стал отдых на туристических стоянках. Сегодня их 77 — как заказного, так и общего типа. Первые необходимо бронировать заранее. На них единовременно могут разместиться более полутора тысяч человек.

В трендах прошлого года также оказались классические базы отдыха, которых на территории Национального парка четыре. Среди плюсов размещения на них – возможность дистанцирования от большого количества людей. База отдыха гостиничного типа в Браславе пользовалась не такой большой популярностью. Хотя и в ней загрузка была приличной. Менее востребованным оказалось экскурсионное обслуживание. Туров на больших автобусах практически не было.

– Если люди и хотели отправиться на экскурсию, то чаще всего они пользовались личным транспортом, забирая нашего экскурсовода с собой, – отмечает Юлия Павловская.

Количество отдыхающих в Национальном парке в 2020-м снизилось всего на 30%. Но на новогодние праздники загрузка составила практически 90%.

Сезон-2021 в Национальном парке ждут с нетерпением. Разработаны и новые программы. В основном это разнообразные туры выходного дня с питанием, экскурсиями.

– Россияне начинают бронировать туры с надеждой на открытие границ. Делают это, правда, более осторожно. Если раньше свободных туров практически не оставалось уже в январе, то сейчас люди стараются заказывать отдых незадолго до выезда. В любом случае, мы уверены в удачном сезоне. Главное, чтобы не подвела погода. Ведь туризм, особенно в наших краях, подвержен и этому фактору, – резюмировала Юлия Павловская.

Для туристов и гостей Национального парка "Браславские озера" разработаны 15 туров на русском и английском языках, включающие полный комплекс услуг (питание, проживание, экскурсионные и дополнительные услуги) с длительностью пребывания от 2 до 10 дней.

Александр НОВОХРОСТ, газета "7 Дней"

Фото БЕЛТА и автора