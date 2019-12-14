На местах необходимо исключить невнимательное отношение к проблемам людей - Соловей

14 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Руководители территорий, различных служб должны полностью исключить невнимательное отношение к вопросам, с которыми обращаются люди. На этом сделал сегодня акцент во время прямой телефонной линии председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.

За время трехчасового диалога губернатора с жителями региона поступило 45 звонков, которые касались различных сфер. Так, на прямую линию обратился гомельчанин, проживающий по улице 60 лет СССР. Он посетовал на крутой спуск пандуса в доме. "Посмотрите, что там можно сделать, чтобы был минимальный уклон. Возможно, временно оборудуйте деревянный, пока погодные условия не позволяют сделать бетонный. Разберитесь обстоятельно", - поставил задачу глава региона перед администрацией района.

Неоднократно звучала тема дорог. Например, житель областного центра пожаловался на состояние дороги между деревнями Кравцовка и Диколовка в Гомельском районе. "Это ровно 3 км вдоль озера. Ехать по ней нельзя. Собрано 74 подписи от людей. Как решить этот вопрос?" - озвучил проблему дозвонившийся. Геннадий Соловей согласился, что многие дороги в Гомельском районе нуждаются в ремонте. "Уже выделены деньги для тех, состояние которых требовало первоочередного вмешательства. Обратим внимание и на названный участок", - заверил председатель облисполкома.

Еще один проблемный пункт, где сложно проехать, - деревня Гдень Брагинского района. "Нужно убрать кустарники - нет обзора на дороге, пройти грейдером", - просил позвонивший на прямую линию сельчанин. Поручение проработать решение вопроса дано ответственным службам.

Сельчанка из агрогородка Тонеж Лельчицкого района рассказала, что уже полтора года на пенсии, до этого времени работала уборщицей в школе. В какой-то момент узнала о вакансии технички в учреждении. "Хотела устроиться. Силы есть, еще и поработать могу", - отметила женщина, однако понимания с директором школы она не нашла. Губернатор поставил задачу разобраться в этой ситуации.

Житель 5-го микрорайона Гомеля обратил внимание на санитарное состояние территории у одного из крупных магазинов. "Возле него идет несанкционированная торговля, хотя рядом оборудована хорошая специальная площадка. Эти торговцы создают проблемы для подъезда автомобилей покупателей, плюс постоянно мусор: валяются коробки", - пояснил гомельчанин. Есть у него сомнения и по поводу правильности хранения продукции. "Главе администрации района поставлена задача навести порядок в течение недели", - сказал руководитель области.

Состоянием проводки в подъездах нескольких домов обеспокоен еще один горожанин. С этим вопросом он уже обращался в КЖРЭУП "Советское", однако ситуация не изменилась. "Это безопасность людей, разберемся", - подчеркнул Геннадий Соловей.

Вопросы к коммунальным службам сегодня звучали неоднократно. Так, в квартире жительницы областного центра с 8-й Иногородней батареи еле теплые. А жильцов дома 1935 года постройки по улице Первомайской Речицы волнует процесс капремонта. "Не было никакой предпроектной подготовки. Перекрытия в доме деревянные, их состояние вызывает массу вопросов. На первых этажах сырость, грибок, плесень", - озвучила общую тревогу дозвонившаяся. По названным адресам оперативно выедут комиссии специалистов.

Из Рогачева позвонила одинокая инвалид: ее квартиру постоянно заливают соседи сверху. Женщина пояснила, что обращалась в различные инстанции, однако должной реакции не дождалась. Схожую проблему озвучила и гомельчанка, проживающая на проспекте Речицкий. По указанным адресам также отправлены соответствующие службы.

Не обошлось во время прямой телефонной линии и без предложений. Один из жителей области считает правильной практику, когда для новогодних праздников выращивают ели в кадках для аренды. "Такой метод решает сразу несколько вопросов - и вырубания хвои к праздникам, и дальнейшей ее утилизации", - убежден мужчина. Инициативу обратившегося изучат.

"Вопросы, о которых сегодня говорили жители области, идут от жизни. Практически все поднятые темы - зона ответственности руководителей территорий, служб, где должно быть полностью исключено невнимательное отношение к проблемам, с которыми обращаются люди. Там, где есть на местах власть, вопросы бытового, коммунального и многих других направлений решаются. Если же тема сложная для районного уровня, мы, конечно, рассмотрим ее на областном. Нужно идти к людям и решать проблемы, которые есть", - сказал глава региона.

Геннадий Соловей также отметил, что в регионе практикуют выездные приемы граждан, чтобы жители районов смогли прийти по месту жительства и озвучить волнующие их темы. Губернатор обратил внимание, что благодаря многовекторной работе с обращениями наметилась тенденция к их сокращению.

Озвученные сегодня на прямой линии вопросы взяты на контроль.-0-