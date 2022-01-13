На местных автодорогах Минской области планируется ремонт 10 мостов

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На местных автодорогах Минской области в 2022 году планируют отремонтировать 10 мостовых сооружений. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал генеральный директор КУП "Минскоблдорстрой" Виктор Рагусский.

"Осмотры всех мостовых сооружений в Минской области проводятся ежегодно. Их состояние оценивают представители РУП "Белдорцентр", КУП "Минскоблдорстрой" и сотрудники МЧС. По результатам осмотров проводят обследование их эксплуатационного состояния, грузоподъемности и несущей способности. Исходя из собранной информации составляется график их ремонта. Так, в 2022 году на местных автодорогах планируют отремонтировать 10 мостовых сооружений протяженностью 342 погонных метра. Эти объекты находятся в Березинском, Копыльском, Крупском, Минском, Пуховичском, Слуцком, Стародорожском, Червенском районах", - рассказал Виктор Рагусский.

На проведение работ будет направлено Вr5 млн. Также рассматривается вопрос выделения дополнительного финансирования для выполнения работ и на других мостовых сооружениях, требующих неотложного ремонта.-0-

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