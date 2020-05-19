На Минск приходится 26% собранных в Беларуси вторичных материальных ресурсов

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Минск приходится 26% всех вторичных материальных ресурсов, собранных в Беларуси. Об этом сообщила сегодня журналистам главный специалист по информационной работе ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" Нина Кульбеда-Камшилова на пресс-конференции "Внедрение системы раздельного сбора мусора и бытовых отходов. Опыт белорусской столицы", передает корреспондент БЕЛТА.

"По обобщаемым статданным, за 2019 год в Минске собрано около 200 тыс. т вторичных материальных ресурсов. Рост по сравнению с 2018 годом составил 5,5%. За год в городе было собрано на 10 тыс. т ВМР больше, чем за предыдущий период. На Минск приходится 26% всех вторичных материальных ресурсов, собранных в Беларуси. Например, отходов бумаги в Минске собирается 33% всех объемов республики. Город по итогам 2019 года занял среди регионов первое место по росту объемов сбора самых проблемных отходов - пластика", - привела цифры Нина Кульбеда-Камшилова.

Благодаря росту объемов сбора вторсырья (бумаги, стекла, пластика, полимеров, изношенных шин, отработанных масел, отходов бытовой техники) в столице, уровень использования коммунальных отходов по итогам прошлого года составил 26% - это гораздо выше, чем в среднем по республике (22,5%).

Начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимир Лебедь отметил, что всего в Минске в прошлом году образовалось 777,7 тыс. т коммунальных отходов.

Мощности Минска включают четыре сортировочные линии и линию по переработке полимерных отходов в ПЭТ-хлопья на УП "Экорес", мусороперерабатывающий сортировочный завод УП "Спецкоммунавтотранс", линию компостирования в организации "Ремондис". Вывозом коммунальных отходов занимаются четыре организации, основная доля приходится на "Спецкоммунавтотранс" и "Ремондис". Сортировка и переработка отходов осуществляется также этими организациями и "Экологией города".

"За первый квартал 2020 года уже извлечено 56,8 тыс. т вторичных материальных ресурсов", - добавил Владимир Лебедь. Но для Минска раздельный сбор и переработка - все еще актуальная проблема. "Сейчас мусора на одного человека образуется значительно больше, чем 10 или 15 лет назад. Причем зачастую это такой мусор, который нельзя захоронить. Поэтому переработка, сортировка, сбор ВМР стоят для города Минска на первом месте", - добавил он.-0-