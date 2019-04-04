На минских автостоянках оборудуют 20 велопарковок

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в 2019 году на автостоянках планируется оборудовать 20 велопарковок, они появятся во всех районах города, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер государственного объединения "Гаражи, автостоянки, парковки" Петр Прудников.
С февраля объединение изучает спрос на услугу, минчане по телефону организации или на автостоянках могут оставлять заявки о необходимости хранения велосипедов. "К нам поступают такие звонки, проводим конкурс на закупку конструкций. Планируем оборудовать 20 велопарковок. Предполагается, что площадки будут рассчитаны на 32 места каждая", - рассказал Петр Прудников.
Всего на балансе объединения находятся более 100 автостоянок, на шести из них оборудованы велопарковки. С 8 апреля тариф на хранение велосипедов составит Br7 в месяц, для клиентов, с которыми заключены договоры хранения транспортных средств, - Br5.
Велопарковки в столице стали обустраивать с 2009 года. На автостоянках первые три велопарковки в экспериментальном порядке созданы в 2017 году: на ул. Малинина, 3 (автостоянка №62), на ул. Тимошенко, 27 (№70) и на ул. Ротмистрова, 61 (№73). Первая всесезонная охраняемая велопарковка появилась на стоянке по улице Илимской.-0-
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