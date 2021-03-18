На минских автостоянках в этом году оборудуют не менее 20 велогаражей

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минимум 20 новых велогаражей будет оборудовано на автостоянках Минска в этом году. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил главный инженер ГО "Гаражи, автостоянки и парковки" Александр Буткевич.

"На 35 действующих автостоянках в Минске обустроено уже 47 велогаражей, которые суммарно вмещают 1,4 тыс. велосипедов. Эти объекты заполнены на 90%. Мы изучаем спрос на такие сооружения на других стоянках. Там, где запрос на услуги по хранению двухколесного транспорта большой (велогараж рассчитан примерно на 30 велосипедов), принимаем решение о его обустройстве. То есть на этот год план - сделать 20 новых велогаражей, но эта цифра может быть и больше", - рассказал Александр Буткевич.

Всего в столице сегодня 108 охраняемых автостоянок почти на 27 тыс. машино-мест. В основном они размещены в спальных районах города, где жители могут оставлять автомобили на ночь. "Платные парковки более актуальны в центральной части города - возле административных зданий, офисов и т.п. Сегодня в Минске 58 платных парковок на 4162 машино-места", - добавил Александр Буткевич.

Кроме того, в этом году планируется ввести в эксплуатацию две закрытые платные парковки: на ул.Кирова в районе дома №8 (примерно на 100 машино-мест), а также до конца года - в квартале на ул.Замковой (примерно на 350 автомобилей). Сейчас обе работают в тестовом режиме, планируется установка необходимого оборудования: шлагбаума, современных паркоматов. Кстати, на уже обустроенных платных парковках столицы также намечено модернизировать существующие паркоматы. Их оборудуют современными бесконтактными терминалами.-0-