На минских предприятиях ГАИ выносит наказания нарушителям в кругу их коллег

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытые выездные заседания по рассмотрению дел об административных правонарушениях проходят на предприятиях в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Руководители районных отделов ГАИ столицы выносят постановления о привлечении к ответственности минчан, которые управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии, на их рабочем месте в кругу коллег. В частности, сегодня в транспортном цехе ОАО "МТЗ" начальник отдела ГАИ Партизанского РУВД столицы Олег Максименко рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.18.15 (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения) КоАП. Нарушитель - 35-летний мужчина, который 29 сентября в 6 утра, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, был задержан сотрудниками Госавтоинспекции возле завода.

Столичный житель признал вину. Ему назначили штраф в размере 100 базовых величин и на три года лишили права управления транспортными средствами.

Подполковник милиции напомнил работникам предприятия о необходимости соблюдения ПДД, а также затронул тему киберприступности и наркомании среди несовершеннолетних.-0-