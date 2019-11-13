13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Минской ТЭЦ-2 демонтируют одни из старейших паровых турбин энергосистемы Беларуси. Одна из них была изготовлена в 1927 году и проработала на станции 85 лет. Возраст второй - 89 лет, она находится в эксплуатации с 1947 года, сообщили БЕЛТА в РУП "Белэнергострой".

Благодаря своевременным ремонтам турбоагрегаты мощностью 4 и 10 МВт все это время работали надежно и исправно. "Но пришло время заменить их на более современное оборудование. В конце осени "Белэнергострой" приступил к первой очереди реконструкции второй столичной теплоэлектроцентали. Все работы идут согласно графику", - рассказали на предприятии.

Турбины заменят на два водогрейных электрических котла мощностью по 20 МВт со вспомогательным оборудованием. Так, будут установлены подогреватели сетевой воды, насосы замкнутого контура, отметили в "Белэнергострое". Его сотрудники обновят также систему элетроснабжения станции. В принципе во время первой очереди реконструкции будет заменено все морально и физически устаревшее оборудование Минской ТЭЦ-2.

Реконструкция станции проходит согласно комплексному плану развития электроэнергетической сферы до 2025 года с учетом ввода БелАЭС. Работы первой очереди должны завершиться в следующем году.

Минская ТЭЦ-2 введена в эксплуатацию в 1934 году. В Центральном районе столицы это основной источник электроэнергии, тепла и горячей воды для предприятий и жилищно-коммунальных потребителей. Станция обеспечивает около 14% от общей потребности Минска в тепле.-0-