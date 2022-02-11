На Минском автозаводе открылся учебно-практический центр подготовки студентов БНТУ

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Минском автомобильном заводе открылся учебно-практический центр подготовки студентов Белорусского национального технического университета, передает БЕЛТА.

На базе центра будут проходить подготовку будущие кадры для отечественного машиностроения, в частности для МАЗа. Студенты уже в процессе обучения смогут получить практические знания и ценный профессиональный опыт. В распоряжении будущих специалистов интерактивный класс, аудитория для теоретического обучения и лабораторная зона, оснащенная всем необходимым оборудованием. В материально-техническую базу центра входят не только макеты, но и реальная техника, производимая Минским автомобильным заводом.

Центр создан в сотрудничестве Минского автозавода с Белорусским национальным техническим университетом.

"Сегодня торжественный день - открытие учебного центра. Современная подготовка специалистов должна характеризоваться несколькими составляющими. С одной стороны, молодой специалист должен обладать инновационным мышлением, исследовательскими навыками, фундаментальными знаниями. А с другой - обладать практико-ориентированными знаниями, компетенциями для того, чтобы эффективно работать на предприятии", - сказала первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова.

По ее словам, все больше видна необходимость интеграции предприятий в организацию образовательного процесса. "Приятно осознавать, что Минский автозавод является лидером в этой работе. Сотрудники предприятия активно принимают участие в создании новых образовательных программ, отработке перечня тех компетенций, которые необходимы современному специалисту, открытии учебных центров, подготовке учебно-материальной базы и т.д. Ведь для эффективной подготовки студентов в университете должен быть сильный профессорско-преподавательский состав, качественная материально-техническая база, а также возможность для исследовательской деятельности", - отметила она.

В свою очередь заместитель министра промышленности Дмитрий Харитончик обратил внимание, что сегодняшнее мероприятие является знаковым и необходимы и для университета, и для студентов, и для предприятия. "Представляя фундаментальные знания студентам, очень важно, чтобы они сразу же были подтверждены практическим опытом. Студенты видят, как эти знания можно трансформировать, применить в реальных условиях на заводе, - подчеркнул он. - Также это важно и для завода, поскольку в успешности любого предприятия самое главное - это квалифицированные сотрудники, которые своим умом и трудом создают и продвигают продукт".

Фото maz.by

Замминистра отметил, что сейчас очень сложные условия в мире. Невозможно конкурировать, не двигаясь вперед, не предлагая рынку что-то новое. "Очень важно, чтобы те люди, которые работают на заводах, были нацелены на результат, на поиск новых решений - и тогда предприятие будет успешно", - констатировал он.

Ректор БНТУ Сергей Харитончик сказал, что за долгие годы сотрудничества между университетом и автозаводом образовалась неразрывная связь производства, науки и образования, которая строится на принципах взаимовыгодного партнерства и общего вклада в развитие экономического потенциала Беларуси. "Сотрудничество МАЗ и БНТУ - это история не в один день, ей уже 70 лет, - добавил он. - Открытие данного центра будет способствовать получению необходимых практических знаний на высоком уровне".

Глава администрации Заводского района Сергей Масляк подчеркнул, что благодаря совместной работе Минского автозавода с БНТУ из центра выйдет множество высококвалифицированных специалистов, которыми будет гордиться вся страна.

Генеральный директор ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" Валерий Иванкович заметил, что сотрудничество БНТУ и МАЗ принесет обоюдную выгоду: учебное заведение имеет материально-техническую базу для обучения студентов, а завод получает возможность пополнять свои кадры молодыми специалистами. "Главное, чтобы это было не для галочки, а нацелено на результат - теоретические знания получали практическое дополнение. В целом наша общая задача - сделать профессии инженера, инженера-конструктора более привлекательными и востребованными", - резюмировал он.

Минский автомобильный завод - одно из крупнейших белорусских машиностроительных предприятий, специализирующееся на выпуске большегрузных автомобилей, спецтехники, автобусов, троллейбусов и прицепной техники. Торговая марка широко известна в СНГ и дальнем зарубежье. Техника соответствует экологическим стандартам Евро-3, 4, 5 и 6. С конвейера завода сходят седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования - всего более 500 моделей и 3 тыс. модификаций.-0-