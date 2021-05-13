13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Минском моторном заводе стартовала вакцинация от COVID-19, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"На Минском моторном заводе успешно началась кампания вакцинации против коронавирусной инфекции. Для прививок используется российская вакцина "Спутник V", привиться может любой желающий, процедура бесплатная", - отметили в пресс-службе.

Первая прививочная смена стартовала в восемь утра. Под вакцинацию был выделен автономный медицинский пункт, полностью укомплектованный новым оборудованием для этих целей. Для хранения вакцины необходим определенный температурный режим.

Сначала медицинский работник проводит опрос пациентов о наличии хронических заболеваний и текущем состоянии, а также измеряет давление, температуру и сатурацию. Получившие допуск на прививку переходят к обязательной регистрации и только после этого делается сама прививка.

Извлечение ампул из морозильной камеры - ответственный процесс. Вакцине требуется несколько минут для разморозки, но держать ее долго при комнатной температуре запрещено.

"Процедура прививки практически безболезненная, но после вакцинации необходимо в течение получаса оставаться под медицинским наблюдением. Все работники Минского моторного завода, сделавшие сегодня прививки, чувствуют себя хорошо, довольны уровнем организации прививочной кампании, спокойным, доброжелательным отношением медиков", - подчеркнули в пресс-службе.

Среди работников предприятия, решивших защититься от коронавируса, были люди разных возрастов, от 19 до 60 лет. В первый день прививку получили уже более 30 человек.

Минский моторный завод - производитель современных дизельных, газодизельных, газопоршневых двигателей. Специализируется на разработке, проектировании и изготовлении современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На заводе выпускается более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощности от 7 до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты. Двигатели ММЗ поставляются на конвейеры 49 предприятий Беларуси, стран СНГ и дальнего зарубежья, продукция продается в более чем 50 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки. При производстве двигателей используются комплектующие всемирно известных компаний.-0-

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