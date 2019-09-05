На Минском полумарафоне будет работать 1 тыс. волонтеров

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Минском полумарафоне, который пройдет 15 сентября, будет работать 1 тыс. волонтеров, сообщила корреспонденту БЕЛТА координатор полумарафона Вероника Гресь.

Она отметила, что поступило более 1,2 тыс. заявок. "К сожалению, мы не можем набрать более 1 тыс. желающих и дать всем интересную и увлекательную работу, поэтому некоторым придется отказывать. Набор волонтеров производился путем социальных сетей, а также сайтов полумарафона и Белорусской федерации легкой атлетики, где была размещена информация. После нам нужно было прислать мотивационное письмо и рассказать в нем о себе и своем волонтерском опыте", - сказала Вероника Гресь.

По ее словам, много волонтеров участвовало в II Европейских играх. Преимущественно средний возраст желающих оказать помощь на Минском полумарафоне составляет 18-22 года. Но также среди них есть взрослые люди и даже школьники.

Минский полумарафон традиционно является одним из самых масштабных спортивных событий в Беларуси. В прошлом году в нем приняли участие более 35 тыс. любителей здорового образа жизни. В 2019 году старт пройдет в пятый раз. Полумарафон повысил свой статус, получив серебряный лейбл от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Призовой фонд соревнований составит $60 тыс. По прогнозам организаторов, полумарафон соберет 40 тыс. участников из 59 стран мира. Регистрация на забеги в 5 км, 10 км и 21,1 км открыта на сайте соревнований до 13 сентября.-0-