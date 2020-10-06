На МКАД временно ограничат движение из-за следственного эксперимента

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД сегодня временно ограничат движение из-за следственного эксперимента, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"Сегодня с 15.00 до 16.00 на 44-м км внешнего кольца МКАД запланирован следственный эксперимент с целью установления обстоятельств ДТП, имевшего место на этом участке дороги. Будет частично ограничено движение на данном участке в направлении проспекта Победителей", - рассказали в СК.

Следователи просят заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.-0-