На модернизацию молочно-товарного комплекса в Могилевском районе выделено около Br5,7 млн

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

19 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. На модернизацию молочно-товарного комплекса в деревне Коцни Могилевского района выделено около Br5,7 млн. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель директора по животноводству филиала "Вендорож" РУП "Могилевэнерго" Анатолий Капашилов."На территории нашего филиала работают два молочно-товарных комплекса, - отметил Анатолий Капашилов. - Сегодня идет реконструкция одного из объектов, который достался хозяйству в 2018 году после присоединения предприятия КСУП "Борок-агро". Несмотря на то, что комплекс построен сравнительно недавно, в 2015 году, в нем не был предусмотрен полный цикл производства от рождения телят до выращивания и получения молочной продукции".На момент передачи комплекса хозяйству на его территории размещались всего два животноводческих помещения. Это вызывало определенные неудобства: например, новорожденных телят приходилось перевозить на содержание и доращивание за 20 км в соседний МТК в Вендорож. Для филиала это было хлопотно и затратно, а для животных стрессово.После реконструкции на территории комплекса в деревне Коцни появятся пять животноводческих помещений. Их ввод в эксплуатацию позволит запустить производство закрытого типа, которое будет включать все основные этапы ухода и выращивания животных, в том числе рождение, выкармливание и ввод в основное стадо.По проекту, комплекс включает два коровника, где разместится дойное стадо, цех сухостойных коров и нетелей на 200 мест, телятник-профилакторий на 200 мест с отдельными боксами. Также в комплекс войдет родильное отделение с цехом для раздоя на 160 голов, который будет оснащен доильной установкой "Параллель". Оборудование позволит проводить комплексный учет молока от каждой коровы, идентификацию животных в зале, систематизацию физиологических изменений в их состоянии."До реконструкции в комплексе содержались 528 коров, - сказал Анатолий Капашилов. - Ремонтные работы закончатся в октябре и позволят увеличить дойное поголовье минимум на 120 животных, благодаря чему в МТК уже в начале следующего года будут получат на 2 т молока в сутки больше: с 8,6 т до 10,6 т - экономический эффект очевиден и ощутим".Комплекс будет оснащен новейшей техникой и оборудованием, на закупку которых выделено Br680 тыс. Уже приобретены кормораздатчик, трактор и комбикормовоз, доильное оборудование и молочные танки-охладители для обустройства молочного блока для раздоя. Для ухода за телятами закуплены пастеризаторы и молочное такси."Такое оборудование значительно упростит ручной труд, - заключил заместитель директора по животноводству. - Например, раньше, чтобы выпоить теленка, телятницы носили молоко в ведрах. Сейчас благодаря технологии молочное такси процесс будет автоматизирован. Если с молочным такси 200 голов обслуживают максимум четыре телятницы, то без него - шесть".В новом МТК будут задействованы 19 работников: девять доярок, четыре животновода, четыре телятницы и два механизатора. По словам Анатолия Капашилова, это оптимальный вариант для эффективного функционирования производства закрытого цикла.-0-