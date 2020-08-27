На Мозырской ТЭЦ проводят капитальный ремонт котлоагрегата №1

27 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В филиале "Мозырская ТЭЦ" РУП "Гомельэнерго" проводят капитальный ремонт котлоагрегата №1 к новому отопительному сезону 2020/2021 года, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Ксения Шапорова.

"Демонтирована обмуровка ширмового и потолочного пароперегревателя (ШПП и ППП), а также обмуровка и изоляция подовой и подподовой камеры. Заменяем ШПП, срок службы которого истек. Параллельно проводим ревизию арматуры высокого давления, ремонт уплотнений регенеративного воздухоподогревателя, капитальный ремонт электродвигателей тягодутьевых механизмов", - рассказали на предприятии.

По плану на капитальное обновление котлоагрегата необходимо около 150 суток. Специалисты выполняют работы по сетевому графику ремонта.

По оценке специалистов, капремонт значительно повысит надежность работы энергетического оборудования Мозырской ТЭЦ в новом отопительном периоде.-0-