На Мозырской ТЭЦ восстанавливают почти полувековую градирню

15 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На Мозырской ТЭЦ начался капитальный ремонт станционной градирни №1, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "Гомельэнерго".

Градирня площадью орошения 1,2 тыс. кв.м и высотой более 48,4 м была сооружена по типовому проекту 1970 года ленинградского отделения "Теплоэлектропроект". Проект капремонта предусматривает разделение объекта на два пусковых комплекса. Первый включает ремонт и антикоррозионную защиту металлоконструкций каркаса, а также ремонт каркаса воздухонаправляющего устройства и обшивки градирни. Второй - финишные работы. Капитальный ремонт позволит повысить надежность работы оборудования в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

Капитальный ремонт и другие мероприятия предусмотрены "Комплексным планом развития электроэнергетической сферы до 2025 года с учетом ввода Белорусской АЭС". Так, на завершающем этапе ремонт энергоблока №3 в филиале "Гомельская ТЭЦ-2" "Гомельэнерго". В областном центре на территории районной котельной "Черниговская" Южного района тепловых сетей филиала "Гомельские тепловые сети" возводится электрокотельная. Установка двух водогрейных электрических котлов общей мощностью 16 МВт позволит регулировать минимальную нагрузку энергосистемы после ввода Белорусской АЭС за счет передачи избыточной электроэнергии в ночное время на электрокотлы.

В состав Гомельской энергосистемы входят шесть теплоэлектроцентралей в разных районах региона. Установленная электрическая мощность "Гомельэнерго" - 971,718 МВт, тепловая - 4164,68 Гкал/ч.-0-