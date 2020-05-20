На Мозырском НПЗ возводят азотную станцию

20 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Мозырский НПЗ" приступил к строительству азотной станции и воздушной компрессорной №4, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Новая стройплощадка развернулась в северной части территории нефтеперерабатывающего завода. С вводом объектов увеличатся производственные мощности цеха №12 - паровоздухоснабжения.

Газообразный азот из атмосферного воздуха будут производить по технологии короткоцикловой адсорбции. "Она позволяет получать азот с чистотой до 99,99%. Кроме того, технология дает возможность вырабатывать азот при низких давлениях без создания криогенных температур и сжиженных продуктов разделения воздуха", - рассказали на Мозырском НПЗ.

Станция и компрессорная позволят бесперебойно снабжать азотом высокого и низкого давления, техническим сжатым воздухом технологические установки, входящие в состав будущего комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков (H-Oil).

Как сообщалось, комплекс H-Oil на Мозырском НПЗ включает комбинированную установку гидрокрекинга, установки производства водорода и производства серы, 21 объект общезаводского хозяйства. Реализация инвестпроекта позволит заметно увеличить выход светлых, более дорогих и востребованных рынком нефтепродуктов и обеспечить глубину переработки нефти до 90%. Прогнозная стоимость проекта - более $1,2 млрд. Его строительство близится к завершению.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод введен в эксплуатацию в 1975 году, в ОАО преобразован в 1994-м. Основные виды деятельности - переработка нефти, производство и реализация нефтепродуктов.-0-

Фото Мозырского НПЗ